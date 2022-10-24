إيقاف قوة أمنية بالكويت فشلت في القبض على تجار مخدرات أثناء مداهمة منزل

الإثنين، 24-10-2022
11:50 ص
أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويت
ي الشيخ طلال
خالد الأحمد الصباح، بإيقاف أفراد قوة أمنية من رجال مباحث خفر السواحل، فشلوا
خلال عملية مداهمة منزل مشتبه فيهما بتجارة المخدرات، بضبط المطلوبين.
وصدر أمر إيقاف القوة الأمنية لحين الانتهاء من التحقيق في قضية فرار
"المتهمين المشتبه في تجارتهما بالمخدرات".
وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا أشارت فيه إلى الحادثة، وأكدت أن "قوة
من رجال مباحث خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل
والمياه الإقليمية، داهمت منزل المشتبه فيهما في منطقة الجهراء بعد أخذ إذن من
النيابة العامة".
وأوضح البيان أن "هناك عدة أشخاص عرقلوا عملية ضبط المتهمين والتفتيش
ومكنوا المشتبه فيهما من الفرار".
وأضاف أنه "تم بناء على ذلك إيقاف القوة الأمنية المشاركة بعملية
الضبط والمداهمة لحين الانتهاء من التحقيق".
وأكدت الوزارة في بيانها أنها "ملتزمة بجميع الإجراءات القانونية
وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا للقانون".