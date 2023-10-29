



هاجم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، تصريح إيلون ماسك، بأنه سيسمح لمنظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة بالوصول إلى خدمته الفضائية ستارلينك للاتصال بالإنترنت.

وقال كارعي: "ستستخدمها حماس في عملياتها. ليس هناك شك في ذلك. نحن نعرف ذلك، وماسك يعرف ذلك".

وأضاف: "يمكن أن يشترط ماسك ذلك بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

وتابع: "بعد ذلك ستقطع وزارة الاتصالات الإسرائيلية تحت قيادتي كافة الاتصالات مع ستارلينك".

وعرض الملياردير، إيلون ماسك استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink ستارلينك في غزة، ولكن مع اقتصارها فقط على منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة.

وجاء قرار إيلون ماسك بعد مطالبات عديدة بتوفير شبكته ستارلينك لجميع المؤسسات والمنظمات الإغاثية والمدنيين، وذلك بعد قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي الإنترنت والاتصالات الهاتفية وسط تصعيد الغارات الجوية وحملة برية يشنها.

واستجاب ماسك بتوفير خدمة ستارلينك لمنظمات الإغاثة الدولية فقط، في الوقت الذي تتعالي فيه الأصوات بإتاحتها لجميع المدنيين.

وقال ماسك إن شركته ستتيح الوصول إلى منظمات الإغاثة "المعترف بها دوليا"، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى السرعة التي سيتمكنون بها من الاتصال بالتكنولوجيا لأنها تتطلب معدات خاصة. وفقا لـ The Hill.

ويعاني قطاع غزة بالكامل من انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية، الأمر الذي ترك المدنيين غير قادرين على طلب المساعدة وجعل منظمات الإغاثة غير قادرة على التواصل.

ومؤخرا، ذكرت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتشغيل خدمة الإنترنت ستارلينك، حيث تُجري مناقشات مع شركة SpaceX من أجل تعزيز اتصالاتها.

وأقادت التقارير أن “إسرائيل” تجري مناقشات مع شركة SpaceX لنشر خدمات الإنترنت Starlink، خاصة للمجتمعات القريبة من منطقة الصراع، بحسب TechCrunch.