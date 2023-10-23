شتمه بألفاظ نابية.. شاهد ماذا فعل جندي إسرائيلي مع نتنياهو داخل قاعدة عسكرية

الإثنين، 23-10-2023
01:11 م
هاجم جندي إسرائيل
ي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل
".
وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو
بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.
وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل
".
وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.
وقد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".
وقد تم نشر الفيديو على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا).
ويتعرض قطاع غزة
لقصف إسرائيل
ي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيل
ية، حيث يشن الجيش الإسرائيل
ي غارات على قطاع غزة
. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيل
ي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.
أما على الجانب الإسرائيل
ي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيل
ي.