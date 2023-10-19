تفاعل واسع.. فيديو صلاح يتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة في ساعات قليلة

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صلاح
الخميس، 19-10-2023 10:57 ص
حظي المقطع الذي نشره النجم محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، بتفاعل واسع ومشاهدات مليونية في ساعات قليلة والذي تضمن دعمه للشعب الفلسطيني في غزة بعد العدوان الإسرائيلي..

وتخطى عدد مشاهدات الفيديو حاجز الـ 110 مليون مشاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "إكس" و" تويتر"، وحظى على تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.
وخرج صلاح عن صمته وعلق عما يحدث في فلسطين والقصف الذي تتعرض له غزة على مدار الأيام الماضية منذ 8 أكتوبر، وقال : ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، كما ناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء.

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