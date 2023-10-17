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عبد الحليم قنديل: إسرائيل ستزول في السنوات المقبلة

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عبد الحليم قنديل: إسرائيل ستزول في السنوات المقبلة

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عبدالحليم قنديل
الثلاثاء، 17-10-2023 10:47 ص


قال الكاتب  عبد الحليم قنديل أن إسرائيل ستنتهي وتزول في السنوات المقبلة.مشيرا إلى أن زوال إسرائيل ليس بالشكل الذي يتخيله البعض بإلقاء الإسرائيليين في البحر.
وأضاف قنديل خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن بقاء إسرائيل في المنطقة هو خطر في حد ذاته على أمن مصر وبقائها، مشيرا إلى أن الباب أغلق أمام حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع، أن منظور انتهاء إسرائيل سيكون عبر إنشاء دولة واحدة عدد الفلسطينيين فيها أكثر من الإسرائيليين.
وأضاف، "خلال الـ 40 سنة القادمين سيكون هناك دولة كبيرة في فلسطين فيها أقلية إسرائيلية".

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