الإثنين، 23-10-2023
12:02 م
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيل
ي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادثة استهداف للقوات الإسرائيل
ية التي دخلت الأحد الحدود مع غزة
.
وأعلنت حركة حماس أنها أوقعت قوة إسرائيل
ية مدرعة في كمين محكم شرقي خان يونس بعد عبورها السياج، وأجبرتها على الانسحاب.
وأشارت حركة القسام
الجناح العسكري لحماس، أن المقاتلين أوقعوا القوة الإسرائيل
ية في كمين وتم تدمير دبابة
وجرافتين وانسحبت القوات سيرًا على الأقدام.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيل
ي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة
، في محيط بلدة كيسوفيم.
وأشارت القناة 12 الإسرائيل
ية إلى إصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة، بعد إطلاق الصاروخ.