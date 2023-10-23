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وقعوا في كمين لـ"القسام".. انسحاب قوة إسرائيلية من غزة بعد محاولة اجتياحها برياً

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قوات إسرائيلة
الإثنين، 23-10-2023 12:02 م
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادثة استهداف للقوات الإسرائيلية التي دخلت الأحد الحدود مع غزة.

وأعلنت حركة حماس أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم شرقي خان يونس بعد عبورها السياج، وأجبرتها على الانسحاب.
وأشارت حركة القسام الجناح العسكري لحماس، أن المقاتلين أوقعوا القوة الإسرائيلية في كمين وتم تدمير دبابة وجرافتين وانسحبت القوات سيرًا على الأقدام.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات بصفوف الجيش، عقب الهجوم الذي شنته حماس بصاروخ موجه ضد الدبابات من قطاع غزة، في محيط بلدة كيسوفيم.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة، بعد إطلاق الصاروخ.

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