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أنباء سارة في السعودية بشأن "كورونا"

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أنباء سارة في السعودية بشأن "كورونا"
 
الإثنين، 14-12-2020 04:25 م الطيب حسين
حملت الأرقام الصادرة من وزارة الصحية السعودية اليوم الاثنين حول إصابات فيروس كورونا المستجد أنباء سارة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أدنى حصيلة من الإصابات منذ شهور.

وكشفت عن تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا فيما رصدت تعافي 243 حالة إضافية، و11 وفاة، وهي أدنى حصيلة يومية بالإصابات بالفيروس في المملكة منذ 258 يوما.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.013 حالة، من بينها 3162 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.792 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6059 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.43%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.87%، ونسبة الوفيات 1.68% وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

 

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