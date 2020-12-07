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تعرف على المناطق الأكثر إصابة بكورونا في السعودية

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تعرف على المناطق الأكثر إصابة بكورونا في السعودية
 
الإثنين، 07-12-2020 07:36 م


أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين، المناطق الأكثر إصابة بكورونا في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة، 209 حالات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في المملكة والتي تصدرتها منطقتا الرياض والمدينة المنورة بتسجيل 44 حالة لكل منهما، فيما سجلت مكة المكرمة 37 حالة.

وسجلت المنطقة الشرقية 26 حالة وعسير 20 حالة، والقصيم 10 حالات وسجلت منطقتا نجران وحائل 6 حالات لكل منهما وسجلت الحدود الشمالية 5 والباحة 4 وسجلت منطقتا تبوك وجازان 3 حالات لكل منهما، فيما اقتصرت منطقة الجوف على تسجيل إصابة واحدة بالفيروس.
 

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