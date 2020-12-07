4.17 تريليون دولار أرباح التجارة الخارجية للصين

الإثنين، 07-12-2020
10:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصلحة الجمارك
العامة الصين
ية أن حجم التجارة الخارجية للصين ارتفع في الفترة من يناير إلي
نوفمبر هذا العام بنسبة 0.6% ليصل إلي 4.17 تريليون دولار
.
و حسب الأرقام
المنشورة علي الموقع الإلكتروني للجمارك الصين
ية فأن الصادرات زادت علي الأساس
السنوي بنسة 2.5 % لتصل إلي 2.31 تريليون دولار
و تراجعت الواردات بنسبة 1.6% أي
إلي 1.86 تريليون دولار
، كما أن الفائض لدي الصين
خلال 11 شهر بلغ 459.92 مليار
دولار
بزيادة قدرها 23% عن نفس الفترة من العام الماضي .
جدير
بالذكر أنه في عام 2016، انخفض إجمالي تجارة الصين
بنسبة 6.8٪ إلى 3.68 تريليون دولار
.
في نهاية عام 2017، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 11.4٪ على أساس سنوي إلى 4.11 تريليون دولار
، وفي عام 2018، ازداد حجم التجارة بين الصين
والدول الأخرى بنسبة 12.6٪ إلى 4.62 تريليون
دولار
، وفي عام 2019 انخفض بنسبة 1٪ إلى 4.57 تريليون دولار
.