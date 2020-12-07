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بالرغم من كورونا..

4.17 تريليون دولار أرباح التجارة الخارجية للصين

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-12-2020 10:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصلحة الجمارك العامة الصينية أن حجم التجارة الخارجية للصين ارتفع في الفترة من يناير إلي نوفمبر هذا العام بنسبة 0.6% ليصل إلي 4.17 تريليون دولار.
و حسب الأرقام المنشورة علي الموقع الإلكتروني للجمارك الصينية فأن الصادرات زادت علي الأساس السنوي بنسة 2.5 % لتصل إلي 2.31 تريليون دولار و تراجعت الواردات بنسبة 1.6% أي إلي 1.86 تريليون دولار ، كما أن الفائض لدي الصين خلال 11 شهر بلغ 459.92 مليار دولار بزيادة قدرها 23% عن نفس الفترة من العام الماضي .
جدير بالذكر أنه في عام 2016، انخفض إجمالي تجارة الصين بنسبة 6.8٪ إلى 3.68 تريليون دولار. في نهاية عام 2017، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 11.4٪ على أساس سنوي إلى 4.11 تريليون دولار ، وفي عام 2018، ازداد حجم التجارة بين الصين والدول الأخرى بنسبة 12.6٪ إلى 4.62 تريليون دولار، وفي عام 2019 انخفض بنسبة 1٪ إلى 4.57 تريليون دولار.
 

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