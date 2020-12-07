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وصول لقاح كورونا إلى السعودية وبدء تطعيم 4 فئات

كورونا-السعودية-11-600x330
كورونا
 
الإثنين، 07-12-2020 09:48 ص المصريون

كشف الطبيب السعودي عارف العمري استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية، أن لقاح فيروس كورونا وصل المملكة، مؤكدًا أنه جاهز للاستخدام الآن.
وأوضح “العمري”، في حديث مع “الإخبارية” السعودية، أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليًا.
وأضاف: أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدًا أن اللقاح آمن جدًا.
 

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