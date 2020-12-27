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أسراب من الجراد في هجوم غير مسبوق على السعودية

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أسراب من الجراد في هجوم غير مسبوق على السعودية

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الجراد
 
الأحد، 27-12-2020 12:47 م المصريون

في هجوم غير مسبوق، انتشرت أعداد كبيرة من أسراب الجراد، جنوبي محافظة بلقرن السعودية، وبالتحديد في مركز آل سلمة.
ورصدت عدسة المصور سعيد القاسمي، تسلق أسراب الجراد جدران بعض المنازل في مشاهد نادرة.
وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تحاصر أسراب الجراد الصحراي التي جاءت للمملكة بأعداد كبيرة من الدول المجاورة عبر سواحل البحر الأحمر.
وتشارك 250 فرقة مكافحة وطائرة استقبال في هذه المكافحة، موضحة أن المملكة استقبلت ما يفوق 45 سربًا خال الفترة من 11 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر.
وأكد مدير مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه، محمد الشمراني، أن المملكة تقوم بدور رئيسي بصد خطر الجراد الصحراوي بين قارتي آسيا وأفريقيا، مشيرًا إلى أن السعودية تحدها من الغرب أكبر 5 دول تتكاثر بها الجراد.
 

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