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حادث مروع يودي بحياة شخص بطريقة شنيعة في السعودية

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ادث مروع يودي بحياة شخص بطريقة شنيعة في السعودية
 
الإثنين، 07-12-2020 06:20 م

لقي شخص مصرعه بطريقة شنيعة في السعودية اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصًا لقي مصرعه دهسًا في حادث مروع بمنطقة الباحة.

وقالت إن الضحية لقي مصرعه تحت معدة رصف ثقيلة رصاصة أسفلت.
 

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