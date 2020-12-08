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عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت
عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت
الثلاثاء، 08-12-2020
07:53 م
الطيب حسين
بعث العاهل السعودي
الملك سلمان
بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء لأمير دولة
الكويت
في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح.
جاء هذا في نبأ عاجل لوكالة الأنباء
السعودية
الرسمية "واس".
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السعودية
الكويت
الملك سلمان
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