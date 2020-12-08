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عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت
 
الثلاثاء، 08-12-2020 07:53 م الطيب حسين
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء لأمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح.

جاء هذا في نبأ عاجل لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 

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