السبت 12 ديسمبر 2020
توقيت مصر 22:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. حلقة الخطيب والسعدي الأعلى مشاهدة في تاريخ التلفزيون المصري

الأهلي يبث زيارة أسرة موسيماني للتش.. ويعلق: فخر

موسيماني: صفقتان سوبر ستغيران وجه الأهلي بكأس العالم

فنان شهير يهاجم صحيفة اتهمته بالسخرية من بيراميدز

بث مباشر الزمالك والمقاولون في الدورى الممتاز

لا تتناولوا هذا.. تحذيرات في السعودية من التسمم

السعودية تعلن موعد وصول لقاح كورونا للبلاد

تحرك سعودي جديد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027

بيراميدز يتلقى هزيمة مدوية أمام الاتحاد في الدوري

شاهد ماذا فعل السيسي مع سائق تاكسي استوقفه بالشارع

ADS
 

لا تتناولوا هذا.. تحذيرات في السعودية من التسمم

1-1302753
لا تتناولوا هذا.. تحذيرات في السعودية من التسمم
 
السبت، 12-12-2020 07:57 م الطيب حسين
حذر مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، في المملكة العربية من التسمم.

وأطلق مدير المركز تحذيرًا اليوم السبت، بأن أسراب الجراد المنتشرة حاليًّا في المملكة تسبب التسمم لمتناولها.

وخلال مداخلة له، مع قناة «الإخبارية»، قال المهندس محمد الشهراني مدير عام المركز: نحن نكافح الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، ولا تؤثر على البيئة.

وأكد الشهراني، أن تناول الإنسان لهذه الأسراب يتسبب في إصابته بالتسمم نظرًا لأنه تم رشها بمبيدات كيميائية، لافتًا إلى تحذيرات وزارة البيئة من تناول هذا الجراد.

 

إقرأ ايضا

download (1)

السعودية تعلن موعد وصول لقاح كورونا للبلاد

ارشيفية

ملياردير روسي يهدد بحرق 600 مليون دولار لهذا السبب الغريب

تمساح هتلر

روسيا تخلد تمساح هتلر.. بهذه الطريقة

أخبار متعلقة

EnWZ4JQXYAQ3Cmt

الطيران السعودي يفاجئ قمة العشرين بعرض جوي مميز

image

بث مباشر.. خطاب الملك سلمان في قمة العشرين

1604399

الملك سلمان يُغرد على «تويتر» بشأن حدث جلل في المملكة

saudi-172019-001_0

بيان خطير من السعودية عن أنشطة إيران النووية

LKJKLGJDL

"الجبير" يتحدث عن أمر تاريخي تنتظره السعودية

_147397_saudi1

السعودية.. وقف أربعة قضاة وإحالتهم للتحقيق