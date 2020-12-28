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مأساة.. زيارة"بابا نويل" لدار رعاية تتسبب في وفاة 21 شخص

بابا نويل
بابا نويل
 
الإثنين، 28-12-2020 09:42 ص متابعات- أمينة عبد العال

بالرغم من أن زيارة "بابا نويل " للأطفال والكبار تجلب السعادة والهدايا إلا أن زيارته لأحد دور الرعايا في بلجيكا تسببت في كارثة .
و أعلنت دور الرعاية عن وفاة 21 نزيل علي إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عقب زيارة "بابا نويل " مصاب الفيروس ، حسبما نشرت " ديلي ميل " البريطانية .
وأشارت الصحيفة إلي أن "بابا نويل" وفريقه نقلوا العدوي في وقت سابق من هذا الشهر لـ21 مقيم و 36 عاملا بدار الرعاية الواقعة في مدينة أنتويرب.
وثارت ضجة علي مواقع التواصل بعد تداوله صورة من داخل دور الرعاية قبل أسبوعين تزامنا مع تسجيل وفيات داخل المنشأة ، خاصة أنه تم الكشف عن إصابته بالفيروس بعد 3 أيام من زيارته للدار مما دفع المسئولين إلي إجراء فحوص مكثفة للمقيمين .
في سياق متصل أصيب "بابا نويل" و زوجته في ولاية جوريحا الأمريكية بفيروس كورونا دون علمهما مما تسبب في وضع 50 طفل في الحجر الصحي وانقطاعهم عن الدراسة لمدة أسبوعين .  
 

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