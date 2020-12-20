أول دولة تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا

الأحد، 20-12-2020
09:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هولندا
اليوم حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا
وذلك بعد
اكتشاف سلالة جديدة من فيروس " كورونا
: لتكون أول دولة تفرض الحظر علي
الرحلات القادمة من بريطانيا
.
وكان بوريس جونسون ، رئيس الوزراء البريطاني قد استدعي كبار الوزراء مساء
الجمعة لاجتماع طارئ بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس " كورونا
" أكثر
ضراوة قد تم اكتشافها في العاصمة لندن .
جدير بالذكر أن الحالة الأولي ظهرت في مقاطعة كنت قبل أن تنتقل العدوى
بسرعة إلي لندن ومن ثم إلي المقاطعات المحلية المجاورة .