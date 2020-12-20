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أول دولة تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 20-12-2020 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هولندا اليوم حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس " كورونا: لتكون أول دولة تفرض الحظر علي الرحلات القادمة من بريطانيا .
وكان بوريس جونسون ، رئيس الوزراء البريطاني قد استدعي كبار الوزراء مساء الجمعة لاجتماع طارئ بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس " كورونا" أكثر ضراوة قد تم اكتشافها في العاصمة لندن .
جدير بالذكر أن الحالة الأولي ظهرت في مقاطعة كنت قبل أن تنتقل العدوى بسرعة إلي لندن ومن ثم إلي المقاطعات المحلية المجاورة .
 

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