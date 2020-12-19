السبت، 19-12-2020
12:59 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير الصحة في بنما
، لويس سوكريه ، أن بلاده ستعيد فرض القيود علي
الحركة في أنحاء البلاد هذا الأسبوع .
وأضاف في تصريحات إعلامية أنه سيتم فرض إجراءات جديدة للتسوق حيث سيتم
إلزام الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة خلال موسم الاحتفالات بالعام الجديدة تزامنا مع
ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس " كورنا " .
و أشار إلي أنه بدأ من الاثنين 21 ديسمبر و للتقليل من التنقل فإن التسوق
سيكون علي أساس الجنس وسيتم فرض حجر صحي كامل علي الجنسين في عيد الميلاد
و يوم رأس السنة
.
جدير بالذكر أن عدد الإصابات في بنما
تجاوز 206 ألف إصابة ، فيما سجلت
الوفيات 3504 حالة وفاة ، وتماثل 170 ألف للشفاء .