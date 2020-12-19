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الصحة تلزم السكان علي التسوق علي أساس " الجنس"

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 19-12-2020 12:59 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير الصحة في بنما ، لويس سوكريه ، أن بلاده ستعيد فرض القيود علي الحركة في أنحاء البلاد هذا الأسبوع .
وأضاف في تصريحات إعلامية أنه سيتم فرض إجراءات جديدة للتسوق حيث سيتم إلزام الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة خلال    موسم الاحتفالات بالعام الجديدة تزامنا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس " كورنا " .
و أشار إلي أنه بدأ من الاثنين 21 ديسمبر و للتقليل من التنقل فإن التسوق سيكون علي أساس الجنس وسيتم فرض حجر صحي كامل علي الجنسين في عيد الميلاد  و يوم رأس السنة .
جدير بالذكر أن عدد الإصابات في بنما تجاوز 206 ألف إصابة ، فيما سجلت الوفيات 3504 حالة وفاة ، وتماثل 170 ألف للشفاء .
 

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