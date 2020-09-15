«ترامب» يتهم «جو بايدن» بتعاطي المخدرات خلال المناظرات

الثلاثاء، 15-09-2020
07:01 م
فتحي مجدي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن
بتعاطي المخدرات قبل المناظرات المقررة بينهما، في إطار صراعهما للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر.
وقال ترامب
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الثلاثاء، إن بايدين يستخدم الملقن خلال المقابلات.
وأضاف: "تنظر إلى بايدن
وهو يقرأ الملاحظات ويقرأها طوال الوقت ولا يقرأها جيدًا. وأثناء المقابلات، يقوم بإجراء مقابلة ويقرأ الاعتمادات. لقد رأيت قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أعتقد أنه يقرأ من خلال الملقن".
وأشار ترامب
إلى مقابلة حديثة أجراها السكرتير الصحفي لبايدن
، تي جي داكلو للشبكة رفض فيها الإجابة على سؤال حول استخدام المرشح الديمقراطي الملقن.
قال ترامب
عن رد داكلو خلال مقابلته الأسبوع الماضي: "لا يمكنه الإجابة على السؤال لأنه يعلم أنه صحيح".
وأضاف متحدثًا عن بايدن
: "الرجل قتل بالرصاص، فلنواجه الأمر. لا يمكن أن يكون لدينا رجل أصيب برصاصة لأنك تعرف من لم يُطلق عليه الرصاص؟ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، الرئيس شي (جينبينج)، (دكتاتور كوريا الشمالية) كيم جونج أون. لم يتم إطلاق النار عليهم، إنهم لاعبو شطرنج من الطراز العالمي. تم إطلاق النار على هذا الرجل، والجميع يعرف ذلك".
وتحول الحديث إلى موضوع المناظرات الرئاسية الثلاث، عندما سئل ترامب
عما يفعله استعدادًا لها. وقال إنه من غير الواضح الشكل الذي سيكون عليه بايدن
في المناقشات.
وأضاف: "حسنًا، لا أعرف أي بايدن
سيظهر لأنني شاهدته خلال المنظارات حيث كان لديهم 20 شخصًا على المسرح... وكان كارثيًا، ولن يزداد سوءًا. كان غير كفء بشكل صارخ. ثم شاهدته ضد (السناتور) بيرني (ساندرز) وكان بخير. لم يكن وينستون تشرشل، يمكنني إخبارك بذلك، لكنه كان بخير. لقد كان على ما يرام، لقد قلت أنه كان مثل مناظرة متساوية".
وأشار ترامب
إلى أنه بدأ يتساءل: "ماذا فعل؟ ماذا حدث له فجأة؟ لأنه كان بخير، وبيرني كان بخير، كان، كما تعلمون، مناظرة مملة للغاية، لكنه اجتازها. وقلت: "ما الفرق بين الآن وبعض تلك اللحظات الكلاسيكية في المناظرات الأخرى؟، وكان هناك شيء غريب، في رأيي، لن أقول ماذا، ولكن يعتقد الكثير من الناس أن شيئًا ما حدث ولا يمكنك فعل هذا النوع من الأشياء، لا يمكنك فعل هذا النوع من الأشياء".
ولم يقل ترامب
في البداية ما يعنيه بعبارة "هذا النوع من الأشياء"، ولكن سأله المذيع عما إذا كان يشير إلى اتهاماته السابقة بتعاطي بايدن
للمخدرات، وأنه يريد من نائب الرئيس السابق إجراء اختبار المخدرات.
وأجاب ترامب
بنعم. وقال: "أعتقد أنه يجب أن يخضع لاختبار المخدرات". وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بايدن
كان يتعاطى المخدرات "لإيقاظه"، أجاب: "أنا أفعل، إنه يأخذ شيئًا ... يمنحه بعض الوضوح".
وعندما أشار المذيع إلى أنه ربما كان بايدن
يُقدم القهوة لإيقاظه، رد ترامب
بسخرية وهو يضحك: "نعم، ربما لديه الكثير من القهوة. ربما لديه 15 فنجان قهوة".
وردًا على سؤال حول عدم إبداء بايدن
اهتمامه باستضافة جو روجان لمناظرة رابعة محتملة، كما فعل الرئيس، قال ترامب
: "جو ضائع، جو تائه. لا يمكن أن يكون لدينا رئيس ضائع عقليًا".