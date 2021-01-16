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إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
 
السبت، 16-01-2021 11:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الأمريكية صور تظهر لحظات مغادرة موظفي البيت الأبيض التابعين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب و هم يحملون كراتين مليئة برزم من الصحف و أغراض أخري خاصة بـ ترامب و أسرته .
 و أصارت صورة إيفانكا ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أحمر لفت الأنظار وهي تبتسم ، أثناء نقل الأغراض دون اكتراث لتركها البيت الأبيض ، فيما يبدو علي ترامب الحزن و الغضب .
جدير بالذكر أن مصادر بالبيت الأبيض أعلنت  أن دونالد ترامب يخطط للسفر إلى مار إيه لاغو صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متجاهلا هذا الحدث، فيما اشترى كوشنر وإيفانكا ترامب مؤخرا منزلًا بقيمة 30 مليون دولار في جزيرة Indian Creek.





 

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