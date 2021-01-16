إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

السبت، 16-01-2021
11:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية الأمريكية صور تظهر لحظات مغادرة موظفي البيت الأبيض
التابعين للرئيس
الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب
و هم يحملون كراتين مليئة برزم من الصحف و
أغراض أخري خاصة بـ ترامب
و أسرته .
و أصارت صورة إيفانكا ضجة علي مواقع التواصل
الاجتماعي بفستان أحمر لفت الأنظار وهي تبتسم ، أثناء نقل الأغراض دون اكتراث
لتركها البيت الأبيض
، فيما يبدو علي ترامب
الحزن و الغضب .
جدير بالذكر أن مصادر بالبيت الأبيض
أعلنت أن دونالد ترامب
يخطط للسفر إلى مار إيه لاغو صباح
يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن
، متجاهلا هذا الحدث، فيما اشترى كوشنر وإيفانكا
ترامب
مؤخرا منزلًا بقيمة 30 مليون دولار في جزيرة Indian Creek.