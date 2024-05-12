تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج





تعرض شاب إندونيسي لصدمة هائلة بعد 12 يوما فقط من زواجه، عندما اكتشف سرا صادما حول عروسته التي تزوجها، حيث تبين أنها ليست امرأة كما اعتقد، بل رجل تنكر في زي امرأة.

وفقا لموقع "odditycentral"، بدأت القصة عندما تعرف الشاب الذي يُدعي "AK" على عروسته من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأت بينهما صداقة سرعان ما تطورت إلى مشاعر حب عميقة.

وبعد أن تأكد البالغ من العمر 26 عاما من مشاعره تجاه "أديندا كانزا" قرر اللقاء بها شخصيا، وازداد إعجابه بها، ليقرر طلب يدها للزواج دون تردد، ووافقت هي على الفور.

تصرفات عروس تُثير قلق زوجها

عقب انتهاء حفل زفافهما، اتجه العريس وعروسته إلى منزل الزوجية في مدينة سيانجور بإندونسيا، لكن سرعان ما لاحظ تصرفات غريبة منها، فقد كانت تحرص على إخفاء وجهها بشكل دائم باستخدام الحجاب، وارتداء ملابس فضفاضة تُغطي جسدها بالكامل، وعندما حاول إتمام الزواج، واجه رفضا مستمرا من قبلها، الأمر الذي أثار شكوك الشاب وجعله يشعر بأن هناك سرا خطيرا تُخفيه عروسته.

عائلة شاب تكتشف أن زوجته رجل

بعد سماع شكاوى الشاب قررت عائلته التحقيق مع زوجته، وبدأو في مراقبة تصرفاتها واكتشفوا أنها رجلا تنكر في زي امرأة، وسرعان ما ذهب العريس إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وبالفعل قُبض عليه.

رجل يواجه سجنا يصل إلى 4 سنوات

واعترف الرجل أنه لجأ إلى هذه الحيلة للحصول على المال من الضحية، ويواجه الآن تهمة النصب والاحتيال، وجاري استكمال التحقيقات معه تمهيدا لإحالته إلى السجن.

وبحسب القانون، فإن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى 4 سنوات في السجن.



