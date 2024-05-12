الأحد 12 مايو 2024
توقيت مصر 04:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل

تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج

تخلص منها فوراً.. علامة إذا وجدتها في البطيخ فلا تأكله

تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"

بعد تألف نجله.. تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على البلدية

ألفاظ خارجة وخناقة شوارع بين علي معلول ولاعب بلدية المحلة

فستان جرئ.. بطلة إعلان "دقوا الشماسي" تحتفل بزواجها

سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024

شرط يسرا للمشاركة في عمل من إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان ومي عمر

غادة إبراهيم: أنا أجمل من نانسي عجرم ومنى زكي شبهي

تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج

2024_5_11_14_35_42_38
ا
الأحد، 12-05-2024 01:39 ص

 

تعرض شاب إندونيسي لصدمة هائلة بعد 12 يوما فقط من زواجه، عندما اكتشف سرا صادما حول عروسته التي تزوجها، حيث تبين أنها ليست امرأة كما اعتقد، بل رجل تنكر في زي امرأة.

 

وفقا لموقع "odditycentral"، بدأت القصة عندما تعرف الشاب الذي يُدعي "AK" على عروسته من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأت بينهما صداقة سرعان ما تطورت إلى مشاعر حب عميقة.

وبعد أن تأكد البالغ من العمر 26 عاما من مشاعره تجاه "أديندا كانزا" قرر اللقاء بها شخصيا، وازداد إعجابه بها، ليقرر طلب يدها للزواج دون تردد، ووافقت هي على الفور.

 

تصرفات عروس تُثير قلق زوجها

 

عقب انتهاء حفل زفافهما، اتجه العريس وعروسته إلى منزل الزوجية في مدينة سيانجور بإندونسيا، لكن سرعان ما لاحظ تصرفات غريبة منها، فقد كانت تحرص على إخفاء وجهها بشكل دائم باستخدام الحجاب، وارتداء ملابس فضفاضة تُغطي جسدها بالكامل، وعندما حاول إتمام الزواج، واجه رفضا مستمرا من قبلها، الأمر الذي أثار شكوك الشاب وجعله يشعر بأن هناك سرا خطيرا تُخفيه عروسته.

 

عائلة شاب تكتشف أن زوجته رجل

 

بعد سماع شكاوى الشاب قررت عائلته التحقيق مع زوجته، وبدأو في مراقبة تصرفاتها واكتشفوا أنها رجلا تنكر في زي امرأة، وسرعان ما ذهب العريس إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وبالفعل قُبض عليه.

 

رجل يواجه سجنا يصل إلى 4 سنوات

 

واعترف الرجل أنه لجأ إلى هذه الحيلة للحصول على المال من الضحية، ويواجه الآن تهمة النصب والاحتيال، وجاري استكمال التحقيقات معه تمهيدا لإحالته إلى السجن.

 

وبحسب القانون، فإن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى 4 سنوات في السجن.

إقرأ ايضا

318410Image1-1180x677_d

"حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل

8-أشياء-ينبغي-أن-تضعها-في-الحسبان-عند-زراعة-البطيخ-في-فناء-منزلك.

تخلص منها فوراً.. علامة إذا وجدتها في البطيخ فلا تأكله

2faaadbb-04c8-4719-825b-3f6243892353

تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"

أخبار متعلقة

حح

صدمة فتاة تبرعت لخطيبها ابن عمها بكليتها ثم اكتشفت الكارثة!