بعد تألف نجله.. تعليق مثير من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على البلدية

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الحمد لله والشكر لله" فى إشارة منه بعد تألق نجله مصطفى شوبير فى المباراة".

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.