تمكنت مباحث الدقهلية من كشف غموض انتحار طبيب شاب بإلقاء نفسه في النيل من أعلى كوبري طلخا.



انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة وتمكنت قوات انتشال جثة الشاب.



وبالفحص تبين أن الشخص يدعى «احمد. م. ر»، 31 سنة، طبيب رمد بمستشفى كفر صقر المركزى بمحافظة الشرقية، ومقيم قرية التمد الحجر، التابعة لمركز السنبلاوين.



وكشفت التحقيقات مع أهل المريض أن الراحل كان يعاني من اضطراب نفسي شديد منذ سنوات وأنه قضى فترة في مستشفى الصحة النفسية .



وبسؤال طبيبه المعالج أشار أن الراحل كان يعاني من اضطراب نفسي ثنائي القطب يتسبب في نوبات هوس واكتئاب و وأنه يهيئ لنفسه علاقة عاطفية وهمية مع إحدى الفتيات من بنات أفكاره وظل يردد أحاديث ومواقف بينهما من نسج خياله وتهيؤاته.



ورجح الطبيب أن الراحل حضر إلى الكوبري المذكور لمقابلة حبيبته - الوهمية - وأنها لم تحضر في أرض الواقع مما دفع خياله للاعتقاد بأنها خانته فقرر قتل نفسه.

