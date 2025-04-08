جهات التحقيق تفجر مفاجأة عن واقعة سيرك طنطا

يواصل المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعمال التحقيق تحت إشراف رئيس نيابة أول طنطا في قضية عامل السيرك المصاب وسماع أقوال المصاب وأفراد أسرته والمتسببين في واقعة التهام النمر لذراعه أمام مرأى ومسمع الجمهور.

غياب وسائل الأمن والأمان للجمهور

وباشرت الجهات التحقيق دورها بالاطلاع على تقارير اللجان الفنية والتي كشفت عند عدم وجود سجل التطعيمات بالسيرك وما يفيد عن إعطاء عقار السعار من عدمه وعدم توافر معدات ومهمات والاشتراطات السلامة للعمال وعدم التزام "أنوسة كوتة" مدربة السيرك بالاشتراطات وأهمها عدم توفير سيارة إسعاف وعدم وجود مسدس تخدير لاستخدامه في حال هجوم الحيوانات المفترسة وترويضة داخل قفص العرض للجمهور .

جهات التحقيق

وأفادت مصادر نيابية بأن المدربة أنوسة كوتة أقرت أن عامل السيرك المصاب يعمل معها منذ قرابة 5 سنوات كالمدرب مساعد.

وتابعت المصادر النيابة، أن أقوال شهود العيان أفادوا في أقوالهم أن المدربة لم تحمل معها أثناء ترويض الحيوانات المفترسة داخل قفص العرض ولكنه تم استخدامه من جهه أحد العاملين داخل القفص بعدما استعان بها من الخارج سعيا في إنقاذ الموقف المرعب كما شاهده الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وغيرها فضلا عن رواية الشهود أنه في حال هجوم الحيوانات المفترسة يتم استخدام خرطوم المياه لإبعاده ولكنه غير متوفر .

كما استمعت جهات التحقيق إلى آراء عدد من الجهات منها مسئولي قصر الثقافة ولجام الطب البيطري وحي أول طنطا ومحافظة الغربية حسب ما طلبته جهات التحقيق كافة أوراق تراخيص السيرك من الجهات الرسمية .

اغلاق السيرك

واختتمت مصادر بالجهات التحقيق، أن مدربة السيرك "كوته" أغلقت السيرك عقب زيارة اللجان الفنية السيرك ولاحظت مخالفات بالجملة .

من ناحية أخرى، كشف محمد البسطويسي المعروف إعلاميا بضحية السيرك بطنطا في تصريحاته :"حياتي وحياة الناس مش بلاش وحقي بالقانون".

وجاء ذلك عقب صدور قرار من وزارة الثقافة بإغلاق السيرك وسحب رخصة "انوسه كوته" بمزاولة مهنه ترويض وتدريب الاسود والنمور من الحيوانات المفترسة حفاظا على ارواح المواطنين لحين الانتهاء من التحقيقات .

في المقابل أعلنت أسرة الشاب ضحية واقعة السيرك بطنطا بمحافظة الغربية عن أحقية ابنهم في مادي يكافىء 50 ناقة عوضا عن الذراع المبتور اسوة بالحلول السنة والشريعة والجلسات العرفية علي حد قولهم .

أسرة ضحية واقعة السيرك

في المقابل اتهمت أسرة الشاب بطل واقعة السيرك "أنوسه كوته " بالتورط في أحداث عاهته المستديمة بالذراع بسبب سوء توجيهاتها للأسود والنمور داخل حلبة السيرك، لافتا بقوله "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي تتهمني بالترند وانا عمري ما هتاجر بجسدي وربنا ينتقم من اللي ظلموني " .