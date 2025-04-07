دولة عربية تستقبل وزير خارجية إسرائيل لبحث تطوير العلاقات (صور)

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الأحد في أبوظبي، وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وجدعون ساعر بحثا العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

كما تطرقا إلى الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا على دعم الإمارات للجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

كما جدد وزير الخارجية الإماراتي التأكيد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار الوزير إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة والتي تتطلب بذل الجهود كافة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل.

كما أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مواقف الإمارات الأخوية التاريخية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على التزام أبو ظبي الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، والتي لن تدخر جهدا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يلبي احتياجاتهم.

ولفت أيضا إلى الأولوية الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، والعمل الدولي الجماعي من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة التي تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري ومحمد محمود آل خاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل، حضرا اللقاء.

