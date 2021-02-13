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شهادة صادمة لـ مساعد طبيب الأسباب المتحرش: أمرني بهذا التصرف العجيب

باسم سمير
شهادة صادمة لـ مساعد طبيب الأسباب المتحرش: أمرني بهذا التصرف العجيب
 
السبت، 13-02-2021 08:15 ص المصريون
أدلى محمد رمضان محمد - مساعد طبيب الأسنان المتهم بالتحرش - بشهادة صادمة في حق المتهم.

شهد محمد رمضان محمد إبراهيم ونس طبيب أسنان بأنه قد عمل مساعدا عقب تخرجه في كلية طب الاسنان بالعيادة المملوكة للمتهم بمنطقة الشيخ زايد ، بأحد أيام عام ۲۰۱۸ حال تواجده منفردا بغرفة الأطباء بالعيادة دخل إليه المتهم وامره بأن يستبدل ملابسه ليرتدي زي العمل ولما انصاع الى أمره وبدأ في تغيير ملابسه قام الأخير بإبداء إعجابه بجسده وتحسس جسده، فقام بدفع يده وغادر الغرفة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم باسم . س إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض 4 رجال.
 

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