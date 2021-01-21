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هزت الصعيد..

سيدة وزوجها يعرضان طفلهما للبيع عبر الفيس بوك

عرض طفل للبيع على لافيس بوك
عرض طفل للبيع على الفيس بوك
 
الخميس، 21-01-2021 12:10 م محمود أبوسعد

ألقت قوات الأمن القبض على سيدة وزوجها المقيمان بصعيد مصر، بعد عرضهما طفلهما للبيع عبر وسائل التواص الاجتماعي.
وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على "فيسبوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية، من بينها "ماسنجر".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما (سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، وزوجها مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة" حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادي بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما ضبط مع المتهمة، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة، وأنهما قاما بذلك نظرا لمرورهما بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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