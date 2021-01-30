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علاقة غير شرعية وقتل واستيلاء على الميراث .. الزوجة الخائنة والعشيق ارتكبا كل المحرمات

المتهمة
علاقة غير شرعية وقتل واستيلاء على الميراث .. الزوجة الخائنة والعشيق ارتكبا كل المحرمات
 
السبت، 30-01-2021 07:33 ص أحمد عادل شعبان
تمكن ضباط بمديرية أمن الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة تاجر دواجن بها طلق ناري على الطريق الدائري .

وتبين من التحريات أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه بالاتفاق مع صديقه الذي تربطه علاقة غير شرعية بالزوجة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا بوجود جثة في المكان المذكور بالأعلى حيث انتقل الضباط وتبين أن الجثة تخص محمد السيد السيد الصعيدي - 32 سنة - وتم اختفاء هاتفه المحمول وبسؤال زوجته أمل أيمن عبدالعظيم عبدالمنعم، 22 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أكدت ان زوجها غادر المنزل للقاء بعض التجار ولم يعد وحاولت الإتصال به لكن ووجدت هاتفه مغلق.

وبتكثيف التحريات تبين أن الجاني هو سامح السيد عبد الفتاح - 32 سنة - حيث تربطه علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه .

وأقر الجاني أنه تعرف على زوجة المجني عليه أولا ثم ارتبط بصداقة مع زوجها ، وأصبحا يتقابلان بشكل دوري ثم تطورت العلاقة بين العشيق والزوجة إلى علاقة غير شرعية.

وأشار إلى أن الزوجة طلبت الطلاق من المجني عليه كثيرا لكنه كان يرفض دائما ، ومن ثم ألحت عليه بقتل زوجها لكنه كان يرفض ، لكن بعد إلحاح استجاب.

وأكد الجاني أنه أقنع المجني عليه ببيع محل الدواجن وتحصل منه على 35 ألف جنيه بحجة إصلاح التاكسي الذي يملكه .

وتابع: قبل الجريمة بمدة بسيطة ، قمت بإقناع الزوج بكتابة الشقة التي يسكن بها باسم ابنه من زوجته الحالية لحرمان زوجته الأولى ونجلها من الميراث فيها بعد وفاته ثم أقنعته أن يشاركنى في شراء تاكسى للإستيلاء على باقى أمواله وبالفعل كتبنا عقود شراكه وأخذتها الزوجة وأخفتها ويوم الحادث استدرجته لاستلام الأموال وتوجهت لإستئجار طبنجة وسيارة من أحد الأشخاص بقرية برق العز ثم انتظرته اسفل منزله وعندما حضر أخذته للطريق الدائرى وفى الظلام أطلقت عليه النيران وألقيت جثته بالقرب من جامعة السلاب، ثم أعدت السيارة والطبنجة لصاحبها واستوليت على تليفون المجنى عليه وتركته عند زبونة لبيعه بعد فترة وذلك بحجة أنه يخص زوجتى وأننى أريد اخفاؤه بعيدا عنها لعقابها.
 

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