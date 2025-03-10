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القبض على صاحب مطعم "فول وحيد" وخمسة آخرين بسبب مشاجرة السحور

القبض على صاحب مطعم "فول وحيد" وخمسة آخرين بسبب مشاجرة السحور

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الإثنين، 10-03-2025 10:04 ص

 

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيقات مع طرفي مشاجرة على السحور أمام مطعم "فول وحيد" الشهير بمنطقة الأزبكية في رمسيس.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات إندلاع مشاجرة على السحور أمام مطعم فول شهير بمنطقة الأزبكية في رمسيس.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية تضمن ورود بلاغ باندلاع مشاجرة بين مجموعة أشخاص أمام محل فول شهير في منطقة رمسيس خلف مسجد الفتح، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمسرح الحادث.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة نشوب مشاجرة بالإيدي بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم على أولوية الجلوس في المطعم، وتم ضبط أطراف المشاجرة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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