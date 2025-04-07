إعلام أمريكي: القوات الخاصة تستعد لشن عملية برية ضد الحوثيين

ذكرت قناة "CNN" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما بريا في اليمن.

ووفقا لمصدر "سي إن إن" فإن العملية التي من المرجح أن تبدأ في جنوب وشرق البلاد، قد تكون بدعم بحري من الولايات المتحدة وبري من السعودية، بهدف فرض السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، حسب القناة.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن "المحللين يعتقدون أن عددا قليلا من القوات الخاصة الأمريكية سيشارك في العملية البرية"، والتي ستكون مهامها الرئيسية تحديد الأهداف وتوجيه الضربات الجوية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في منتصف مارس الماضي القوات الأمريكية بشن ضربات مكثفة ضد منشآت للحوثيين، ووفقا للقيادة المركزية للقوات الأمريكية، تهدف العملية لحماية المصالح الأمريكية. وردا على ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله شن سلسلة من الهجمات على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر.

وتواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد مواقع إسرائيلية وأخرى في البحر الأحمر، معلنة استهدافها للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ضمن حملتها لفرض حظر بحري تضامنا مع غزة.