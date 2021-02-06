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"شاهدها تمارس الرذيلة" .. كيف تصرفت سيدة حلوان مع طفلها البريء؟

المتهمة
"شاهدها تمارس الرذيلة" .. كيف تصرفت سيدة حلوان مع طفلها البريء؟
 
السبت، 06-02-2021 08:32 ص المصريون

أقدمت سيدة على جريمة بشعة بمنطقة حلوان بعد قيامها بقتل طفلها بالاشتراك مع عشيقها وأمرت النيابة بحبسهما سويا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من مكتب الصحة يفيد وصول جثة طفل وبرفقته والدته وشخص آخر ادعيا سقوطه من على السلم، لكن يظهر عليه آثار ضرب مبرح، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم حلوان إلى محل الواقعة بمنطقة المثلث في حلوان وضبطت المتهمين بعد هروبهما من مكتب الصحة.


وكشفت التحقيقات أن الأم المتهمة "سماح. م" هربت من منزل زوجها وبرفقتها طفلها المجني عليه، وأقامت لدى عشيقها "حسين. ع" منذ أشهر، وأنه اعتاد التعدي على الطفل بالضرب بسبب بكائه.

وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة استمر الطفل في البكاء فترة طويلة أثناء ممارسة الأم وعشيقها الرذيلة، فانهال عليه الأخير بالضرب على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واشتركت معه الأم في جريمته بأن اتفقا على الادعاء أمام مفتش الصحة بأنه سقط من على سلم العقار، لكن مناظرة مفتش الصحة بينت تعرض الضحية للضرب وكدمات متفرقة في أنحاء جسده فأبلغ الشرطة.


وصرحت النيابة بتشريج جثة المجني عليه ودفنه، لبيان أسباب الحادث وملابساته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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