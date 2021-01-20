التحريات تكشف مفاجأة مدوية عن هوية الشخص المتهم بتجريد رضيعة من ملابسها

التحريات تكشف مفاجأة مدوية عن هوية الشخص المتهم بتجريد رضيعة من ملابسها

كشفت مصادر أمنية أنا استطاعت تحديد هوية صاحب فيديو تجريد رضيعة من ملابسها في الشارع وتبين أنه والدها حيث يقيم في قرية بانوب بالدقهلية ويدعى "ر.ش".



وأوضحت التحريات أن هذا الشخص قام بتلك الفعلة الغريبة بسبب وجود خلافات شديدة بينه وبين أم الطفلة ، حيث جاري ملاحقة الأب واستدعاء الأم لسؤالها عن الواقعة.



وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو مثير للجدل لمجموعة من السيدات يصرخن لمحاولة إثناء رجل عن تعذيب ابنته حيث قام بتجريدها من ملابسها في الشارع بما فيها البامبرز وحاول حرقها ولم يستطع شخص بجواره إثنائه عن هذه التصرفات.

