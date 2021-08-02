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تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم الإثنين في أولمبياد طوكيو 2020

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 02-08-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
تشهد البعثة المصرية اليوم الاثنين العديد منافسات في العديد من الرياضات المختلفة في أولمبياد طوكيو 2020 .
و من أبرز أحداث منافسات مصر يوم الاثنين، مواجهة المصارعة إيناس خورشيد لمواجهة مع الألمانية أنا كارمن شيل، ومشاركة مصطفى الجمل في تصفيات رمي المطرقة.
الساعة 2:37ص: أسماء أحمد.. تصفيات سباق القوارب 200م (فردي سيدات).
الساعة 3:30ص: مصطفى الجمل.. تصفيات رمي المطرقة (رجال) (المجموعة الثانية).
الساعة 4:30ص: أسامه السعيد.. تصفيات الرماية 50م بندقية (رجال).
الساعة 4:45ص: إيناس خورشيد ضد الألمانية أنا كارمن شيل.. دور الـ16 مصارعة حرة لوزن 68 كجم (سيدات).
الساعة 8:00ص: مهاب إسحاق.. تصفيات الغطس 3م منصة متحركة (فردي رجال)
الساعة 12:30م: فريق مصر (ليلى علي وهنا هيكل).. تصفيات السباحة التوقيعية (سيدات).
 

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