تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم الإثنين في أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين، 02-08-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تشهد البعثة المصر
ية اليوم الاثنين العديد منافسات في العديد من الرياضات
المختلفة في أولمبياد طوكيو 2020
.
و
من أبرز أحداث منافسات مصر
يوم الاثنين، مواجهة المصارعة إيناس خورشيد لمواجهة مع الألمانية
أنا كارمن شيل، ومشاركة مصطفى الجمل في تصفيات رمي المطرقة.
الساعة
2:37ص: أسماء أحمد.. تصفيات سباق القوارب 200م (فردي سيدات).
الساعة
3:30ص: مصطفى الجمل.. تصفيات رمي المطرقة (رجال) (المجموعة الثانية).
الساعة
4:30ص: أسامه السعيد.. تصفيات الرماية 50م بندقية (رجال).
الساعة
4:45ص: إيناس خورشيد ضد الألمانية أنا كارمن شيل.. دور الـ16 مصارعة حرة لوزن 68 كجم
(سيدات).
الساعة
8:00ص: مهاب إسحاق.. تصفيات الغطس 3م منصة متحركة (فردي رجال)
الساعة
12:30م: فريق مصر
(ليلى علي وهنا هيكل).. تصفيات السباحة التوقيعية (سيدات).