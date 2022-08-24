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الكشف عن السبب الحقيقي لاستقالة ياسين منصور من الأهلي

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ياسين منصور
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الأربعاء، 24-08-2022 08:49 ص

كشف الإعلامي محمد شبانة، السبب الحقيقي وراء استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي، وقبول مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الاستقالة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقد مع صفقتين من البرازيل، دون علم شركة الكرة في النادي الأهلي.

وأتم شبانة، وهو ما أغضب أعضاء لجنة الكرة بشدة، ودفعها لتقديم استقالةها من منصبها، ومجلس الإدارة وافق على هذه الاستقالة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره إنبي مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.
 

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