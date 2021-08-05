نادٍ سعودي يقدم عرضًا لضم مهاجم الأهلي

الخميس، 05-08-2021
02:18 م
أكد تقرير صحفي،
أن مجلس إدارة نادي أبها السعودي، قدم عرضا رسميا للنادي الأهلي، لضم والتر بواليا مهاجم
الفريق، على سبيل الإعارة، خلال فترة
الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إدارة نادي أبها قدمت
عرضا للناي الأهلي، لضم والتر بواليا
، على سبيل الإعارة، مع بند أحقية الشراء، عقب انتهاء الإعارة.
وكان الأهلي تعاقد مع والتر بواليا
، خلال فترة الانتقالات
الشتوية الماضية، لمدة 4 مواسم، قادما من الجونة.
في سياق آخر، خاض والتر بواليا
لاعب الفريق الاول لكره القدم
بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية عقب المران الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب
التتش؛ استعدادا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها
مساء السبت المقبل.
وشارك «بواليا» في التدريبات الجماعية، وعقب نهاية المران
خاض تدريبات إضافية.