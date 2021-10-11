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أحمد المصلي يهاجم منتخب مصر: يلعبون بعشوائية وسنهزمهم

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أحمد المصلي يهاجم منتخب مصر: يلعبون بعشوائية وسنهزمهم

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مصر وليبيا
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الإثنين، 11-10-2021 04:29 م

صرح نجم الكرة الليبية السابق، أحمد المصلي، بأن على منتخب بلاده استغلال العشوائية في أداء منتخب مصر خلال المباراة المرتقبة بينهما اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ويستضيف منتخب ليبيا نظيره المصري في مباراة حاسمة، على ملعب "بنغازي"، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة شتاء 2022 في قطر.
وقال المصلي، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "أرى أن خافيير كليمنتي (مدرب منتخب ليبيا) سيعتمد على طريقة لعب هجومية، بدلا من الانكماش الدفاعي الذي ظهر به المنتخب في المواجهة بينهما على برج العرب".
وأضاف: "منتخب ليبيا مطالب باستغلال العشوائية في أداء منتخب مصر، وترجمة ذلك إلى سيطرة وأهداف.. أرى أن الجيل الحالي لمصر أقل فنيا من أجيال سابقة مثلت الفراعنة، حيث يفتقد المنتخب الحالي الحلول والروح".
وتابع: "كليمنتي سيستعين ببعض العناصر، التي لم تشارك في التشكيل الأساسي خلال لقاء برج العرب، وعلى رأسها حمدو الهوني.. وفي حال تسجيل ليبيا هدفا، سيفتقد منتخب مصر الحلول والتركيز، وعلينا فعل ذلك".
 

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