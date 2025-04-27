دلال ترفع دعوى خلع: نسي مفتاح الشقة عند صديقتها المقربة (تفاصيل صادمة)

تقدمت "دلال.ع" (28 سنة) بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بالانفصال عن زوجها، بعدما نسي مفتاح شقتهما في منزل صديقتها المقربة، في واقعة اعتبرتها "القشة التي قسمت ظهر البعير" بعد سلسلة طويلة من المشكلات الزوجية.

وروت "دلال" تفاصيل الواقعة قائلة:"أنا متجوزة بقالي 3 سنين، والمشاكل ما وقفتش من أول سنة، كان دايمًا مهمل ومش بيهتم بحاجة، وكنت مستحملة.. لحد اللي حصل مع صاحبتي".

وتابعت الزوجة: "راح عندها علشان يسلمها حاجة ليّا، وبعد ما رجع قال إنه نسي المفتاح عندها. استغربت جدًا! والموقف غريب أكتر لما صاحبتي اتصلت بيا وقالتلي إنه قعد عندها وقت طويل وتحجج إنه مستنيها تخلص شغل، وكانت مش مرتاحة من تصرفاته."

دلال أكدت أن الواقعة زادت شكوكها، لتكتشف لاحقًا أن زوجها حاول التحرش بصديقتها، مما دفعه لمغادرة المكان مسرعًا وترك المفتاح خلفه عن خوف وارتباك.

وأضافت: "حسيت إن كل المشاكل اللي فاتت كانت مجرد مقدمات، ودي كانت النهاية الطبيعية. طلبت الطلاق بهدوء لكنه رفض، فلجأت للمحكمة ورفعت دعوى خلع."، الدعوى حملت رقم 974 لسنة 2024 ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.