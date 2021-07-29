موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم والقنوات الناقلة

الخميس، 29-07-2021
10:52 ص
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلته نحو الفوز بلقب الدوري
المصري رقم 43 في تاريخه بمواجهة مؤجلة من الأسبوع
17 أمام فريق أسوان
.
وتنطلق مباراة الأهلي وأسوان
ضمن منافسات بطولة الدوري
الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي
وأسوان
في الدوري
تنقل مباراة الاهلي وأسوان
المؤجلة من الجولة 17 لبطولة الدوري
الممتاز عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أحمد شوبير.
وكان الجنوب افريقي بيتسو
موسيماني المدير الفنير للاهلي قد أعلن عن قائمة فريقه لمباراة اسوان والتي ضمت 21
لاعباً وهم:
حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى
شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: محمود وحيد، محمود
متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو
السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج.
خط الهجوم: مروان محسن، محمد
شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.