الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
توقيت مصر 14:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جوجل يعلن عن الأسماء الأكثر بحثًا عليه في 2021

بينهم قاضٍ وضباط.. السعودية تلقي القبض على مسؤولين في قضايا فساد

نور عريضة في منشور جريء: تعرضت للاغتصاب على يد أحد أقاربي

القضاء يُلزم وزارة الداخلية الكويتية بدفع تعويض لفتاة لهذا السبب

وقعا لنادٍ مصري.. الكشف عن مفاجأة لأول مرة بشأن «صلاح» و«النني»

أشرف بن شرقي يصدم الزمالك بقراره بعد وداع المغرب كأس العرب

أمير منطقة عسير السعودية يكشف سر زيارته لـ القدس

«نفتالي» يدخل العزل بعد ساعات من لقاء«بن زايد»بعد اكتشاف هذا الأمر

هجوم إرهابي من 100 متطرف يساري على مسجد في ألمانيا

الصحة تكشف آخر مستجدات «أوميكرون» في مصر

ADS
 

وقعا لنادٍ مصري.. الكشف عن مفاجأة لأول مرة بشأن «صلاح» و«النني»

download
صلاح والنني
Native
Teads
الثلاثاء، 14-12-2021 12:54 م

كشف محمود عبد الحكيم نجم المصري السابق، عن توقيع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمد النني لاعب الارسنال للنادي المصري البورسعيدي قبل أزمة 2012
وقال عبد الحكيم لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "محمد صلاح ومحمد النني قاما بالتوقيع للنادي المصري البورسعيدي قبل أحداث ملعب بورسعيد، حيث أنهى الفريق مع المقاولون العرب الاتفاق حول انضمام الثنائي.
وكشف أن وليد سليمان كان قد وقع للمصري وأنهى كل شيء معه.
وأتم: لولا أزمة ستاد بورسعيدي في 2012 التي أوقفت كل ذلك، وكانوا انضموا للفريق لكان المصري نافس على كل البطولات وقتها.
 

إقرأ ايضا

1684496_0

ميدو: كيروش منزعج من إصابة حمدي فتحي أكثر من محمد الشناوي لهذا السبب

shober-2021

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

2021-637706232927331863-733

يتحدث مع شوقي فقط.. أزمة بين «كيروش» و ضياء السيد تظهر بين صفوف المنتخب

أخبار متعلقة

image

تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

1680883_0

فنان شهير بتعليق مفاجئ على تصريحات «صلاح» عن شرب الخمور

Mohamed_Salah_2018

«العرب خذلوك يا صلاح».. تسريب قائمة التصويت على أفضل لاعب في العالم

images

محمد صلاح: هذا ما تغير في بسبب المال والشهرة ولم أتناول خمور

202111100742474247

شاهد.. جماهير «إيفرتون» تعتدي بالضرب على محمد صلاح

20211103154204099

تصريحات مفاجئة من كلوب عن «أنانية» صلاح