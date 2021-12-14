وقعا لنادٍ مصري.. الكشف عن مفاجأة لأول مرة بشأن «صلاح» و«النني»

الثلاثاء، 14-12-2021
12:54 م
كشف محمود عبد الحكيم نجم المصري السابق، عن توقيع محمد صلاح
نجم ليفربول
الانجليزي ومحمد النني
لاعب الارسنال للنادي المصري البورسعيدي قبل أزمة 2012
وقال عبد الحكيم لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام:
"محمد صلاح
ومحمد النني
قاما بالتوقيع للنادي المصري البورسعيدي قبل أحداث
ملعب بورسعيد، حيث أنهى الفريق مع المقاولون العرب الاتفاق حول انضمام الثنائي.
وكشف أن وليد سليمان كان قد وقع للمصري وأنهى كل شيء معه.
وأتم: لولا أزمة ستاد بورسعيدي في 2012 التي أوقفت كل ذلك، وكانوا انضموا
للفريق لكان المصري نافس على كل البطولات وقتها.