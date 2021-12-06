فنان شهير بتعليق مفاجئ على تصريحات «صلاح» عن شرب الخمور

الإثنين، 06-12-2021
11:10 ص
تطرق النجم محمد صلاح
هداف الدوري الإنجليزي وجناح ليفربول للحديث عن
الاجواء التي يعيشها في لندن، مؤكداً أنه لم يتناول الخمور
نهائياً، ولم يفكر مرة
في شربها، وذلك في لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب
.
وجاءت بعض التعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي المنتقدة لمحمد صلاح
،
لانه لم يقل إن شرب الخمور
حرام في الديانة الإسلامية.
الفنان محمد عطية
عبر عن رأيه بالأمر، بمجموعة من التعليقات الغاضبة،
فكتب:"صلاح النهاردة قال تصريح عن عدم شربه الخمور
واخد بالك ( عدم شربه ) و
عشان ما قالش انها حرام الناس (هاجمته) في التعليقات .. مهما انجزت في البلد دي
انت ولا حاجة و هيطلع ميتينك طالما مش بتقول الكلام بنفس الصيغة اللى هما عاوزينها
و مش بتفكر زيهم بالمللي وًده طبعا عشان احنا شعب متدين فشخ".
وتابع عطية:"هو الجامد في الموضوع ان صلاح لو فعليا بيشرب خمور و مش
بيقول و بيكتب علي صفحته كل يوم أدعية و بيحط آيات قرءانية هتلاقيه رجع فخر العرب
في ثانية عشان احنا ماشيين بمبدأ اعمل كل حاجة في المتدارى و في العلن البس
العمامة .. هنحبك اوي ساعتها عشان احنا بنحب مدعيين الفضيلة زي عنينا."
واستدرك :"و تفتكر لو قلت خليك صريح و بلاش ادعاء فضيلة الشعب هيغلب
؟لأ طبعا ..هيقوم خابطك واحدة ( بلاش جهر بالمعصية ) يعني نافق الناس و اشتغلهم
عشان نحبك و نخلق مجتمع بالارقام عنده هوس بالجنس و متحرش و فيه كل العبر .. كلنا
عارفين ان احنا كذابين و كلنا مستمتعين بالفضيلة الظاهرية الكذابة ."
وختم :"فى تساؤل دائما بييجى في دماغي و مابعرفش اهرب منه .. اللى هو
صلاح كان هيبقي وضعه ايه لو كان بيتبع اي ديانه تانية غير الاسلام و بيحقق نفس
الانجازات … و بعدين لقيت الاجابة في تفاعل الناس مع الدكتور مجدي يعقوب .. احنا
ما عندناش بربع جنيه تقبل للأخر ، اجمل حاجة في اخر ٤ تويتات ليا ردود الناس اللي
بتأكد كلامى .. شئ مثير للشفقة والله المرحلة اللى واصلينلها من انعدام المنطق و
اجبار العقل علي رفض اي مساحة لاستيعاب اي فكر تاني و افتراض ان كل الناس مجبرة
تفكر زيهم لأنهم همًا بس اللي صح فكرا و دينا و منطق."