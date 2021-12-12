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تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

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الأحد، 12-12-2021 12:44 م

أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يواجه أزمة جديدة، بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن النادي الأهلي قد يتسبب في إرباك خطط ليفربول بسبب مشاركة محمد صلاح وساديو ماني ونبابي كيتا، أمام تشيلسي، قبل الانضمام إلى بلادهم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأوضحت الصحيفة، أن الأهلي يضغط على الكاف بقوة، لتقديم موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية لتقام يوم 3 يناير بدلا من 9 من الشهر ذاته، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.
وفي حال تقديم موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، سيفقد فريق ليفربول خدمات محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا في مباراة تشيلسي، المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وأعلن الاتحاد الإفريقى "كاف"، في بيان رسمي، مواعيد مسابقة الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون ، وتقرر إقامتها بشكل رسمى خلال الفترة من 9 يناير و6 فبراير المقبل، وهو ما يتعارض بشكل كامل مع مواعيد إقامة كأس العالم للأندية.
وطلب النادي الأهلي من الكاف، خلال الأيام الماضية، تقديم موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، بسبب تعارضها مع موعد مباريات كأس العالم للأندية.
الأهلي مهدد بفقدان بعض لاعبيه الأساسيين في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، حال إقامة كأس الأمم الإفريقية في موعدها، حيث من المقرر أن يفتتح المارد الأحمر مشواره في مونديال الأندية 5 فبراير المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي.
 

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