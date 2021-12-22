شوبير: موسيماني استقر على اللعب بهذه الطريقة أمام الرجاء

الأربعاء، 22-12-2021
12:57 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق عن بعض ملامح تشكيل
الفريق لخوض مباراة السوبر الافريقي أمام الرجاء
المغربي .
وكتب شوبير
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” “
موسيماني
استقر علي طريقه اللعب وتشكيل هجومي .”
وتنطلق مساء اليوم الأربعاء المباراة المرتقبة بين الأهلي والرجاء
المغربي
في إطار بطولة السوبر الأفريقي علي ملعب احمد بن علي بالريان قطر
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة
اون تايم سبورت.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الرجاء
البيضاوي المغربي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، على لقب كأس
السوبر الإفريقي، باستاد أحمد بن علي في الدوحة في نسختها الثلاثين.
ويستعد الأهلي لتسجيل ظهوره العاشر في البطولة، بعدما توج في يوليو الماضي
ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه 3 / صفر على كايزر
تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي يحمل الفريق
الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.
ويغيب عن الأهلي كل من صلاح محسن للإصابة، وأحمد سيد غريب لأسباب فنية، في
المقابل انضم المدافع محمود متولي رغم إصابته من أجل عرضه على المختصين في مستشفى
أسباير بالعاصمة القطرية، بسبب تكرار إصاباته في الفترة الأخيرة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراس المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير
وحمزة علاء.
خط الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف
وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق.
خط وسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد
مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا
ومحمد شريف وحسام حسن.
وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل
مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة 5-1.