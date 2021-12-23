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لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر برفع علم فلسطين

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لاعبو الأهلي يحتفلون بالسوبر برفع علم فلسطين

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الخميس، 23-12-2021 11:09 ص

احتفل لاعبو النادي الأهلي أثناء التتويج بالسوبر الإفريقي ، وذلك بعد فوزه على الرجاء المغربي، أمس الأربعاء، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، برفع علم فلسطين أثناء الاحتفال.
وحرص نجوم النادي الأهلي، حسين الشحات، ومحمد شريف، وأيمن أشرف، ومحمود كهربا، أثناء احتفالهم بالتتويج باللقب الغالي، على رفع علم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وأثارت بادرة لاعبي الأهلي، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا على نطاق واسع صور اللاعبين المصريين مع العلم الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي توج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد أعوام 2002، و2006، و2007، و2009، و2013، و2014، و2020، فيما فشل الرجاء في تحقيق لقبه الثالث بعدما توج بطلا في عامي 2000، و2019.
 

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