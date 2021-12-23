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سيد عبدالحفيظ يتحدث عن إصابة «السولية» وأغرب ما فعله حكم السوبر

سيد-عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
Native
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الخميس، 23-12-2021 12:30 م

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية، اشتكى من آلام في السمانة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي، وسيخضع لفحوصات طبية وأشعة، فور وصول البعثة إلى القاهرة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.
وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”، أن روح اللاعبين وإصرارهم وتركيزهم أثناء إحراز الهدف القاتل في الدقيقة 90، كلل مجهودهم بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، موضحًا أن التركيز سيكون على لقب بطولة الدوري لاستعادتها، وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.
وأشار إلى أن عمرو السولية أدى بطولة كأس العرب بشكل رائع للغاية، وبذل مجهودًا كبيرًا تسبب في إجهاده وإصابته قبل انطلاق المباراة، مضيفًا «الحكم ساعد الرجاء على إضاعة الوقت بالذهاب إلى اللاعبين لمناقشتهم، فضلًا عن عدم ذهابه لتقنية الفيديو في الحالات المشكوك في صحتها، ولا أعلم إذا كانت المباراة تواجد فيها الـVAR من عدمه».
 

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