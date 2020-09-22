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وزير المالية يزف بشرى للمشاركين في مبادرة "مايغلاش عليك"

وزير المالية
معيط
الثلاثاء، 22-09-2020 09:13 م أحمد سالم
كشف الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، عن صرف كافة مستحقات التجار المشاركين في مبادرة تحفيز المستهلك المصري ما يغلاش عليك، في غضون 8 أيام.

جاء ذلك  خلال  فعاليات حفل تكريم الشركات المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك و الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للشئون المصالح الايرادية .

وقال إن عمليات صرف المستحقات تتم من خلال تحويل الاموال علي حسابات التجار بالبنوك ، موضحا أن الوزارة صرفت نحو 4ملايين مستحقات اليوم .

وأوضح أن الوزارة طلبت ارقام الحسابات للتجار المودعين لدي شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس لتحويل تلك المستحقات للتجار .

وعلق معيط علي مقترح مد مهلة المبادرة المقرر انتهاؤها خلال 26اكتوبر المقبل ، بأنه ينبغي التركيز خلال تلك الفترة فقط علي إنجاح تلك المبادرة خصوصا مع موسم استقبال المدارس وهو ما يعني زيادة الطلب علي الملابس و المستلزمات المدرسية.
 

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