الثلاثاء، 22-09-2020
09:13 م
أحمد سالم
كشف الدكتور محمد معيط
، وزير المالية، عن صرف كافة مستحقات التجار المشاركين في مبادرة تحفيز المستهلك المصري ما يغلاش عليك، في غضون 8 أيام.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل تكريم الشركات المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بمشاركة الدكتور محمد معيط
وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك و الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للشئون المصالح الايرادية .
وقال إن عمليات صرف المستحقات تتم من خلال تحويل الاموال علي حسابات التجار بالبنوك ، موضحا أن الوزارة صرفت نحو 4ملايين مستحقات اليوم .
وأوضح أن الوزارة طلبت ارقام الحسابات للتجار المودعين لدي شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس لتحويل تلك المستحقات للتجار .
وعلق معيط
علي مقترح مد مهلة المبادرة المقرر انتهاؤها خلال 26اكتوبر المقبل ، بأنه ينبغي التركيز خلال تلك الفترة فقط علي إنجاح تلك المبادرة خصوصا مع موسم استقبال المدارس وهو ما يعني زيادة الطلب علي الملابس و المستلزمات المدرسية.