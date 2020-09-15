الثلاثاء، 15-09-2020
09:51 ص
متابعات- الدويني فولي
يعاني نادي يوفنتوس
حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم من وضع مالي سئ بسبب
جائحة " كورونا
" و إيقاف مسابقات كرة القدم حوالي 4 أشهر .
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية " أنسا " فإن يوفنتوس
تكبد خسائر
بلغت 71.4 مليون يورو
في الموسم الماضي وهو أكثر النادي في الموسم قبل الماضي
والتي كانت 30 مليون يورو
، وارتفع الدين علي النادي ليصل إلي 382.2 مليون يورو
.
ولا يستبعد المهتمون بالشأن الرياضي أن
يضطر النادي إلي بيع أحد لاعبيه إذا استمرت خسائره المالية ، و علي رأسهم
البرتغالي كريستيانو رونالد والذي سيبلغ أجمالي دخله السنوي في عام 2020 حوالي 117
مليون دولار
.
جدير بالذكر أن رونالدو
انضم إلى نادي يوفنتوس
في العام 2018 قادما من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها
112 مليون يورو
، وبعقد يمتد حتى صيف العام 2022.