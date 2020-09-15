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هل يكون " رونالدو " ضحية كارثة " يوفنتوس "

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هل يكون " رونالدو " ضحية كارثة " يوفنتوس "

رونالدو
رونالدو
الثلاثاء، 15-09-2020 09:51 ص متابعات- الدويني فولي
يعاني نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم من وضع مالي سئ بسبب جائحة " كورونا" و إيقاف مسابقات كرة القدم حوالي 4 أشهر .
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية " أنسا " فإن يوفنتوس تكبد خسائر بلغت 71.4 مليون يورو في الموسم الماضي وهو أكثر النادي في الموسم قبل الماضي والتي كانت 30 مليون يورو ، وارتفع الدين علي النادي ليصل إلي 382.2 مليون يورو .
 ولا يستبعد المهتمون بالشأن الرياضي أن يضطر النادي إلي بيع أحد لاعبيه إذا استمرت خسائره المالية ، و علي رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالد والذي سيبلغ أجمالي دخله السنوي في عام 2020 حوالي 117 مليون دولار .
جدير بالذكر أن  رونالدو انضم إلى نادي يوفنتوس في العام 2018 قادما من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف العام 2022.

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