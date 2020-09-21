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ضربة موجعة لمانشستر سيتى قبل مواجهة وولفرهامبتون

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جوندوجان
الإثنين، 21-09-2020 01:33 م محمد عبد الحارس

أعلن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى إصابة نجمه إلكاى جوندوجان بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة وولفرهامبتون، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز.
وقال النادى فى بيان له عبر موقعه الرسمى: "يمكن لمانشستر سيتى تأكيد أن اختبار إيلكاى جوندوجان إيجابى لكوفيد 19".
وتابع بيان النادي: "يراقب جوندوجان الآن فترة 10 أيام من العزلة الذاتية وفقًا للائحة الدوري الممتاز وبروتوكول حكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي.. كل شخص في النادي يتمنى لإلكاي الشفاء العاجل".

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