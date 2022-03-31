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وائل جمعة يودع المنتخب برسالة مؤثرة

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وائل جمعة
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الخميس، 31-03-2022 11:11 ص
أعلن وائل جمعة، مدير منتخب مصر، رحيله عن صفوف الفراعنة بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وكتب جمعة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم نهاية رحلتي وتواجدي كمسؤول مع المنتخب المصري وأعود مرة تانية لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدي … أشكر كل الناس اللي ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا فيما هو قادم».
وأضاف: «شكرا للجهاز الفني المحترم بقيادة مدرب عالمي استفدت منه كتير في فترة وجيزة وأتمنى أن يستمر مع منتخبنا سنوات كتير للاستفادة مما يملكه من علم وخبرة.. شكرا للجهاز المعاون المحترم كابتن ضياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق ليهم إن شاء الله».
وواصل: «وشكر كبير للجهاز الإداري على العمل والاجتهاد والمساندة والشكر الأكبر للجهاز الطبي المساعد اللي بذل جهدًا كبيرا جدا مع الفريق، وأنا شاهد عليه في ظروف مباريات صعبة … شكرا ليكم جميعا».
واختتم: «مع دوام التوفيق للكرة المصرية ودائما علم بلدنا مصر في السماء».
 

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