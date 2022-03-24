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تردد قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال غدًا الجمعة

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الخميس، 24-03-2022 12:05 م
تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمباراة مصر والسنغال مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة، في إطار ذهاب الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.
وستقام مباراة المنتخب الأول أمام السنغال مساء الجمعة في تمام الساعه التاسعه والنصف مساء توقيت القاهره.

وضمت قائمة المنتخب لمواجهتي السنغال 23 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى وفي الدفاع أيمن أشرف ومحمود الونش ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعمر جابر وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط نبيل إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي .

مصر والسنغال

وشهدت قائمة المنتخب استبعاد كل من أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ ومصطفى فتحي بعد أن كان تم اختيارهم ضمن قائمة المحترفين التي تم الإعلان عنها قبل عدة أيام من قبل كارلوس كيروش.
واستبعد أيضا كيروش، محمد شريف مهاجم الأهلي من حساباته الفنية خلال مواجهتي السنغال المقبلتين وفضل الاعتماد على الثنائي مصطفى محمد ومروان حمدي في قيادة هجوم الفراعنة.

القنوات الناقله لتصفيات كأس العالم لقارة افريقيا مجانآ على نايل سات

يلتقى مساء  غد الجمعة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال فى ذهاب تصفيات الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.
ويختتم منتخب الفراعنة الكبار تدريباته غدا الخميس لمواجهة اسود التيرانجا الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطنى مباراة الإياب أمام السنغال يوم ٢٩ مارس الحالي فى داكار.

ويحظى منتخب مصر الوطنى بدعم كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب فضلا عن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الذين حضروا مران الفراعنة الكبار أمس الثلاثاء.

مصر والسنغال

نستعرض قائمة القنوات الناقله لتصفيات كأس العالم لقارة افريقيا مجانآ على نايل سات.

مباراة مصر والسنغال ذهابا وإيابا سوف تذاع عبر شاشات قناة اون تايم سبورت عبر تردد
11861
V
27500

مباراة الجزائر و الكاميرون ذهابا وإيابا عبر القناة الجزائرية الثالثة وقناة الجزائريه الارضية بتردد
11680
H
27500
Biss: 1100000011000000

مواجهة المغرب والكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا عبر  القناة الاولي المغربية وفق تردد
12206
V
27500
 

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