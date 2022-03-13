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شوبير يكشف مفاجأة محزنة عن إصابة صلاح

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صلاح
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الأحد، 13-03-2022 04:20 م

كشف الاعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تواصل مع الجهاز الطبي لفريق ليفربول الإنجليزي، للاطمئنان على حالة نجم الفراعنة محمد صلاح، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمس السبت، أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.
وفي تصريحات إذاعية أشار شوبير، إلى أن حالة صلاح مطمئنة بدرجة كبيرة، موضحًا أن النجم المصري قد يغيب لمباراة أو مباراتين على الأكثر عن فريق ليفربول، مشددًا على أن صلاح سيكون موجودًا مع منتخب مصر بمباراتي السنغال.
وأضاف شوبير، أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح أمس تسببت في بادئ الأمر بحالة قلق للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر خوفًا أن تؤثر على فرص مشاركة نجم ليفربول أمام السنغال.
واستطرد شوبير قائلًا إن المستوى الأخير لفريقي الأهلي والزمالك والهزيمة التي تعرض لها كل منهما في دوري أبطال إفريقيا تقلق كيروش قبل مباراتي السنغال، كما يقلقه كذلك المستوى غير الجيد لمباريات الدوري الممتاز، وهو ما يجعل المدرب البرتغالي متخوفًا من تأثر لاعبي القوام الأساسي للمنتخب بالسلب بسبب هذه المستويات غير المقنعة.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي يوم 25 مارس في القاهرة ويوم 29 من الشهر ذاته في العاصمة السنغالية دكار، ضمن الجولة الختامية لتصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان منتخب مصر قد خسر أمام السنغال في نهائي النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في الكاميرون.
 

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