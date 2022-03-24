كيروش: قد اضطر إلى تبديل «صلاح» في مباراة السنغال

الخميس، 24-03-2022
11:30 ص
أكد البرتغالي
كارلوس كيروش
، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مواجهة السنغال
، تحدي كبير الجيل
الحالي للفراعنة، كما حرص على توجيه رسالة إلى الجماهير المصرية.
ويلتقي منتخب
مصر مع السنغال
، غدا الجمعة ، على ستاد القاهرة، في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات
كأس العالم قطر 2022.
وقال كيروش
، في
تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الجميع يعلم أن
مباراة السنغال
بالنسبة لمصر هي نهائي كأس العالم"، مضيفًا :"كل الأمور
تسير بشكل جيد في الاستعداد لمواجهة السنغال
والحمد لله لا يوجد أي إصابات بين
اللاعبين".
وأضاف: "هي
فرصة لتأهل المنتخب لكأس العالم وهذا هو السبب أن كل اللاعبين لديهم ثقة كبيرة
وحماس من أجل هذه المباراة
"، مشددًا: "من الطبيعي أن المباراة
لن تكون
سهلة على لاعبي منتخب مصر وأيضا السنغال
".
ووجه كيروش
،
رسالة إلى الجماهير المصرية قائلاً: "يجب أن يفهم الجمهور أن المباراة
ستكون
على مرحلتين لمدة 180 دقيقة، الأولى في مصر والثانية في السنغال
".
وتابع: "مع
حضور الجمهور لاعبي منتخب مصر مستعدين للتضحية في الملعب من أجل الفوز والتأهل
لكأس العالم، وهذا تحدي كبير بالنسبة للاعبين".
وواصل:
"أريد أن أوجه رسالة للجمهور المصري، أريد أن يكون شعب مصر بالكامل على قلب
رجل واحد يوم الجمعة خلال مباراة السنغال
".
وتابع:
"أطلب من كل أولياء الأمور أن يجعلوا أبنائهم يرتدون قميص منتخب مصر يوم
الجمعة"، مضيفًا: "نحتاج أن يكون الجمهور في حالة حماس كبيرة أمام
السنغال
وأن يكون جاهز للتشجيع ويجب أن يعلم الجمهور أنه سيتحمل الكثير أثناء
المباراة
".
واختتم:
"أريد أن يكون الجمهور بالكامل في استاد القاهرة مرتديا لقميص المنتخب لأن
الجمهور هو اللاعب رقم 12، وقد اضطر إلى إخراج محمد صلاح
من المباراة
وإشراك
اللاعب رقم 12 بدلا منه".