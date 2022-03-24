الجمعة 25 مارس 2022
توقيت مصر 04:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار هام من الـ«كاف» قبل مباراة مصر والسنغال

مفاجأة في تشكيل المنتخب أمام السنغال

المنتخب السعودي إلى كأس العالم ووزير الرياضة: مبروك السادسة

الإعدام لقاطع رأس أمه بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة

التموين تعلن حذف من يصل راتبه لهذا الرقم

نجل حنان ترك يطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء

شاهد.. تحدي رقص مثير بين صافيناز وفتاة وتركع احترامًا لها

سيد رجب يخرج عن صمته ويعلق على اتهامات زوجته

فنانة شهيرة تنسحب من لقاء على الهواء بسبب سؤال

زوجة بطل «أبوالعروسة» الأجنبية تفضحه بكشف وقائع صادمة

ADS
 

كيروش: قد اضطر إلى تبديل «صلاح» في مباراة السنغال

138-164058-mohamed-salah-queiroz-african-nations-cup_700x400
صلاح وكيروش
Native
Teads
الخميس، 24-03-2022 11:30 ص
أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مواجهة السنغال، تحدي كبير الجيل الحالي للفراعنة، كما حرص على توجيه رسالة إلى الجماهير المصرية.
ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، غدا الجمعة ، على ستاد القاهرة، في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
وقال كيروش، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الجميع يعلم أن مباراة السنغال بالنسبة لمصر هي نهائي كأس العالم"، مضيفًا :"كل الأمور تسير بشكل جيد في الاستعداد لمواجهة السنغال والحمد لله لا يوجد أي إصابات بين اللاعبين".
وأضاف: "هي فرصة لتأهل المنتخب لكأس العالم وهذا هو السبب أن كل اللاعبين لديهم ثقة كبيرة وحماس من أجل هذه المباراة"، مشددًا: "من الطبيعي أن المباراة لن تكون سهلة على لاعبي منتخب مصر وأيضا السنغال".
ووجه كيروش، رسالة إلى الجماهير المصرية قائلاً: "يجب أن يفهم الجمهور أن المباراة ستكون على مرحلتين لمدة 180 دقيقة، الأولى في مصر والثانية في السنغال".
وتابع: "مع حضور الجمهور لاعبي منتخب مصر مستعدين للتضحية في الملعب من أجل الفوز والتأهل لكأس العالم، وهذا تحدي كبير بالنسبة للاعبين".
وواصل: "أريد أن أوجه رسالة للجمهور المصري، أريد أن يكون شعب مصر بالكامل على قلب رجل واحد يوم الجمعة خلال مباراة السنغال".
وتابع: "أطلب من كل أولياء الأمور أن يجعلوا أبنائهم يرتدون قميص منتخب مصر يوم الجمعة"، مضيفًا: "نحتاج أن يكون الجمهور في حالة حماس كبيرة أمام السنغال وأن يكون جاهز للتشجيع ويجب أن يعلم الجمهور أنه سيتحمل الكثير أثناء المباراة".
واختتم: "أريد أن يكون الجمهور بالكامل في استاد القاهرة مرتديا لقميص المنتخب لأن الجمهور هو اللاعب رقم 12، وقد اضطر إلى إخراج محمد صلاح من المباراة وإشراك اللاعب رقم 12 بدلا منه".
 

إقرأ ايضا

246404

قرار هام من الـ«كاف» قبل مباراة مصر والسنغال

blobid1648030059876

مفاجأة في تشكيل المنتخب أمام السنغال

19_2022-637797859300746216-74

تردد قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال غدًا الجمعة

أخبار متعلقة

_117474797_749b70a8-5804-4617-aa77-016b3a746226

«كلوب» يصدم صلاح ويكشف عن اللاعب «المعجزة» في ليفربول

download

عرض ضخم لـ صلاح.. الانتقال مقابل 2 مليون جنيه يوميًا

900x450_uploads,2022,03,22,faf7467330

ميدو يفتح النار على كلوب: «انت مش ربنا واللي عملته مع صلاح مش رجولة»

43516424_303

الأغلى في تاريخ كرة القدم.. باريس سان جيرمان يعرض شراء صلاح بمبلغ خيالي

1648361_0

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى برشلونة.. والنادي يعرض هذا المبلغ

226915

كلوب يكشف سر قراره بجلوس صلاح على دكة البدلاء